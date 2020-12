Diane Bate, una ex assistente sociale di 70 anni vince 3,8 milioni di sterline alla lotteria

Un bel regalo di Natale. Diane Bate, 70 anni, del Galles, ha vinto 3.8 milioni di sterline alla lotteria.

Quando ha realizzato di avere il biglietto fortunato ha rivelato di essersi sentita “fisicamente male”.

L’ex assistente sociale, che vive in un bungalow con tre camere a Rhyl, nel Galles, ha controllato il biglietto utilizzando l’app National Lottery.

L’app, ha raccontato la donna, “ha fatto un suono strano” prima di mostrare l’impressionante cifra milionaria.

Era “incredula” e ha svegliato il marito Michael, un camionista in pensione di 74 anni, per verificare che il biglietto fosse davvero quello vincente.

Per essere più sicura ha poi controllato con il nipote e ha commentato: “La sensazione di vincere alla lotteria è unica, sono al settimo cielo!”

Diane Bate vince 3,7 mln di sterline: cosa ci farà con i soldi

Con la più che sostanziosa vincita ha in programma di acquistare una casa più grande nella zona in cui vive attualmente, ma “non vuole una villa o qualcosa di appariscente”.

Bate e il marito sperano di poter andare in Australia, per vedere la loro figlia, poi negli Stati Uniti e in Canada.

Ha aggiunto: “Durante i viaggi ci regaleremo sicuramente voli di prima classe! Non voglio niente di particolare, ho tutto ciò di cui ho bisogno ma comprare una nuova borsa mi fa sempre piacere”.

Con il denaro aiuterà la nipote che a gennaio si sposerà negli Usa. “A causa del Covid non potremo partecipare alle nozze ma la vincita ci permetterà di dare un aiuto finanziario e regalarle un fantastico matrimonio” (fonte: Daily Mail).