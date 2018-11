LONDRA – Aaron Ali è un uomo di 40 anni che per via della sua disabilità è costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Lo scorso giugno, Ali ha usato la sua sedia come “ariete” ed ha fatto cadere a terra due donne di 88 e 90 anni che hanno riportato delle lesioni. L’uomo, a settembre è stato giudicato colpevole per danni fisici ed è stato arrestato. La corte di Southwark ha ora stabilito che dovrà scontare la condanna restando per ben due anni in carcere.

Le due donne, Doris Collins di 88 anni e Joan Benjafield di 90, sono state travolte a Weeling, sud-est di Londra, mentre facevano shopping. Una telecamera di sorveglianza ha immortalato la scena surreale: Ali scende dal bus e travolge le sue vittime facendo avanti e indietro con la carrozzina più volte. La signora Collins ha subito tagli alle ginocchia; la Benjafield è invece rimasta ferita al polpaccio e alle costole. Entrambe sono cadute a terra.

Il pubblico ministero ha chiesto anche il sequestro della sedia a rotelle di Ali da 12mila sterline, giudicata come se fosse un’arma. Il giudice però non ha accettato questa condanna accessoria, giudicando la sedia come qualcosa di essenziale per Ali, che ora la usa per muoversi dentro al carcere.

Ali potrebbe però ripetere il reato. Per questo motivo è stato condannato duramente. Come racconta il Daily Mail, Non è la prima volta infatti che investe qualcuno con la sua sedia: era già accaduto nel 2017.

Ali che soffre di diabete, durante il processo si è giustificato dicendo di non sentirsi bene il giorno dell’incidente, ed ha raccontato di essere stato goffo come un ubriaco. Per questa ragione avrebbe travolto, suo malgrado, le due donne. I giudici però non hanno creduto a questa versione. Ed effetivamente, giudicando le immagini sembrerebbe esserci una certa volontarietà nel travolgere le due anziane.

Resta un mistero la motivazione che ha spinto quest’uomo a compiere un gesto così pericoloso.