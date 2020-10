Dmitriy Stuzhuk, un influencer ucraino che negava l’esistenza del Coronavirus, è morto proprio per il Covid. Aveva solo 33 anni.

Dmitriy Stuzhuk è morto a 33 anni per Coronavirus: l’influencer ucraino aveva un milione di follower. Ma era anche un negazionista: aveva negato l’esistenza del Covid-19.

Dmitriy Stuzhuk morto di Coronavirus: come si era ammalato

Dmitriy Stuzhuk, esperto di fitness e promotore di una vita salutista, si era ammalato durante un viaggio in Turchia. Era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere risultato positivo. In ospedale, erano subentrate complicazioni cardiache.

La retromarcia durante il ricovero in ospedale

Durante il ricovero Stuzhuk aveva postato sui social il suo mea culpa: “Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti. Ero uno che pensava che il Covid non esistesse, finché non mi sono infettato. Non ha vita breve! E’ pesante”.

È stata l’ex moglie e madre dei suoi tre figli a comunicare la notizia sui social per avvertire i follower dell’uomo. La sua ex moglie ha confermato che fosse “in gravi condizioni” e che il “suo cuore non ce la faceva”. I due si erano separati sei mesi fa, dopo aver avuto tre figli, la più piccola di appena nove mesi. (Fonti: Ansa e La Stampa)