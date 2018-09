IBIZA – A 59 anni ha un rapporto con un ragazzo di 14 anni figlio della sua amica. La donna viene scoperta ed arrestata. Accade ad Ibiza durante una vacanza: la donna, Gail Dickinson di Grenrothes in Scozia, al processo lascia tutti senza parola pronunciando queste parole: “Tua mamma pensa che tu sia un bambino, ma so che sei già un uomo”.

Gail Dickinson e il ragazzino sono stati visti consumare il rapporto sul balcone di un resort di Ibiza dove alloggiava la donna, dalla nonna del 14enne. Ad incastrarla anche diverse testimonianze di passanti che avevano assistito anch’essi alla scena.

La signora Dickinson sarebbe un’amica della famiglia del giovane e si era recata sull’isola spagnola con lo stesso ragazzino, suo fratello, sua madre e sua nonna. La nonna del 14enne, come riporta il Daily Record, ha confessato di aver avuto già in passato dei sospetti, ascoltando i commenti e i complimenti troppo spinti che Gail faceva al suo nipotino.

Arrestata e processata, la 59enne ha replicato di non aver fatto nulla di male. In aula, rivolgendosi al ragazzino ha affermato: “Tua mamma pensa che tu sia un bambino, ma so che sei già un uomo”.

Il ragazzo ha ammesso di aver avuto in passato rapporti con la 59enne in modo consensuale. La sera dell’incontro che ha portato all’arresto della donna ha però precisato di essere stato ubriaco.

Poi ha spiegato di essersene pentito precisando: “Quando mi sono svegliato la mattina mi sono sentito piuttosto schifoso”.