Una donna è stata giorni fra la vita e la mprte dopo aver bevuto il caffè dal distributore automatico dell’aeroporto ell’aeroporto Sant Joan, vicino alla capitale Palma di Maiorca: era pieno di insetti.

La donna ha detto che il caffè aveva un sapore strano prima di rimuovere il coperchio e realizzare cosa c’era nella tazza da cui aveva appena bevuto un sorso, scatenando una reazione allergica pericolosa per la vita.

*Di Zahra Khaliq

La 21enne, che lavora per una compagnia aerea, ha acquistato la bevanda da un distributore automatico nell’aeroporto Son Sant Joan, vicino alla capitale Palma di Maiorca. Ma quando iniziò a bere, notò che il caffè aveva un sapore strano e, dopo un’ulteriore ispezione, vide uno sciame di insetti che fluttuava nella tazza da cui aveva appena bevuto un sorso.

Poi è andata in shock anafilattico, che le ha fatto gonfiare il viso e chiuderle la gola, lasciandola con difficoltà a respirare. Ha anche sviluppato “vari gonfiori” sulla pelle. La donna è stata immediatamente portata in ospedale e ha trascorso 36 ore nel reparto di terapia intensiva prima di essere dimessa ieri.

L’incidente ha visto la donna somministrare adrenalina e altri farmaci dai servizi sanitari dell’aeroporto prima di essere portata d’urgenza in una clinica a Palma. Ultima Hora riferisce che la sua famiglia ha presentato una denuncia contro l’aeroporto alla Polizia Nazionale. Affermano che la presenza di insetti nel caffè è un possibile crimine contro la salute pubblica e lesioni dolose, ha aggiunto il sito di notizie. La famiglia ha affermato che il distributore automatico era mal gestito dal personale dell’aeroporto. Da allora è stato chiuso.

