LIVERPOOL – Una donna di 23 anni è morta dopo aver assunto una quantità eccessiva di Imodium che l’ha fatta andare in arresto cardiaco. I fatti sono avvenuti lo scorso ottobre, quando Brooklyn-Marie Barker, di Croxteth, Liverpool, è stata portata al Royal Liverpool University Hospital, dove è morta cinque giorni dopo. Secondo il patologo Brian Rodgers il mix tra il farmaco utilizzato contro la diarrea e quella che la vittima assumeva per l’epilessia, Pregabalin, l’avrebbe fatta andare in arresto cardiaco, come riporta Liverpool Echo.

“Abbiamo riscontrato un livello molto alto di Loperamide più comunemente noto come Imodium. Non sappiamo perché l’abbia preso, ma Imodium è un farmaco simile alla morfina e ha effetti simili” spiega il medico. “Sta diventando una droga sempre più abusata. Alcuni individui che hanno abusato di eroina per hanno provato a liberarsene prendendo Imodium”.