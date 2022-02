Donna vende il suo latte materno ai bodybuilder: “Aiuta a rafforzare la massa muscolare”

“Ho guadagnato £ 10.000 vendendo ai bodybuilder il mio latte materno. L”ho ribattezzato oro liquido”. Su TikTok, la britannica Mila De’brito, ha condiviso un video in cui mostra un sacchetto del suo latte materno da lei definito “oro liquido”. Il Sun riferisce che molti sollevatori di pesi, da tempo ritengono che le sostanze nutritive del latte materno siano d’aiuto a rafforzare la massa muscolare. Quando Mila ha postato il video le utenti sono intervenute nei commenti con reazioni molto contrastanti. “Ho donato 15L, pensa i soldi che avrei potuto guadagnare”, ha scritto un’utente.

La storia della donna e del latte materno in vendita

Una seconda ha definito Mila un “genio”, mentre una terza ha commentato: “Comportamento corretto! So che lo farei se potessi produrre abbastanza latte”. Una quarta ha aggiunto: “Non ne ho mai abbastanza per una poppata ma comunque non lo vendo, sono gelosa”. Altri hanno chiesto a Mila come avesse fatto così tanti soldi dal suo latte materno ed erano ansiosi di conoscere i suoi segreti. “Cosa! come?!? Ho bisogno di sapere se stai allattando”, ha chiesto una, mentre una seconda ha scherzato: “In questo caso non smetterò mai di allattare”.

La risposta alle critiche

In risposta a chi criticava Mila per aver venduto il latte invece di donarlo, una utente l’ha difesa e ha commentato: “Per tutti coloro che parlano di soldi. Le donazioni vengono accettate solo per un determinato periodo di tempo dopo la gravidanza. Dopodiché, la qualità del latte cambia ma è comunque vendibile”.