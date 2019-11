BERLINO – Un furto clamoroso a Dresda. Teatro del furto il castello Residenzschloss, la residenza del principe elettore sassone Augusto il Forte, e la famosa camera della Volta verde, da cui sono stati trafugati tre parure di diamanti e brillanti del diciottesimo secolo per un valore da un miliardo di euro.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, si tratterebbe del più grosso furto d’arte della storia del dopoguerra. Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi, lunedì 25 novembre. Gli autori avrebbero fatto saltare il quadro elettrico dei sistemi di sorveglianza per riuscire ad intrufolarsi dentro l’edificio da una delle finestre laterali della sala.

Il bottino è composto per lo più di gioielli antichi mentre sono stati tralasciati vasi e dipinti, probabilmente perché troppo ingombranti. Il castello è stato circondato dalle forze di sicurezza tedesche ma gli autori del furto erano già riusciti riusciti a fuggire.

La camera delle “Gruene Gewoelbe” o della volta verde fu fatta costruire dall’elettore sassone Augusto il Forte (1670-1733) tra il 1723 e il 1730 e oggi è stata trasformata nel museo delle Volte verdi diviso in due sezioni. La parte storica si trova al piano terra della Residenzschloss nella sala originale completamente restaurata nel 2006 dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Un piano più in alto, la Nuova Volta Verde che ospita singoli pezzi speciali.

Nelle riprese del circuito interno del castello installato nella sala dei gioielli si vedono le figure di due intrusi, “ma non è escluso che ce ne fossero altri all’esterno”, ha spiegato il presidente della polizia criminale, Volker Lange. I malviventi sono entrati da una finestra laterale, hanno segato una grata e rotto il vetro. Poi si sono diretti senza esitazione verso una delle vetrine della sala, distruggendola.

Tra i preziosi trafugati ci sono tre guarnizioni di brillanti e di diamanti, ha riferito la direttrice generale delle Collezioni d’arte statali di Dresda, Marion Ackermann, davanti ai giornalisti.

Il premier della Sassonia, Michael Kretschmer, si è restato sul posto e ha condannato un furto che, ha osservato, “non riguarda solo una collezione d’arte statale ma noi Sassoni”. “I tesori che si trovano nella Volta verde e nel castello sono stati pagati a caro prezzo dai sassoni nei secoli, non si può capire la storia del nostro popolo e, il nostro Stato libero, senza la Volta verde e le collezioni d’arte statali della Sassonia”.

La caccia ai ladri è scattata subito, “ma non siamo ancora riusciti a mettere in atto alcun successo nell’indagine”, ha ammesso il capo della polizia di Dresda, Joerk Kubiessa. Gli inquirenti ritengono che i malviventi siano fuggiti in auto. Ad appena 10 minuti dalla prima segnalazione, già 16 volanti della polizia erano alla caccia dei responsabili.

Si tratta di gioielli di “valore inestimabile – ha spiegato la direttrice della collezione artistica statale, Marion Ackermann – non esiste un valore finanziario per gioielli del genere, il valore è una categoria con la quale non lavoriamo”. Esiste infatti una distinzione fra il “valore materiale” e quello “storico e artistico” che i gioielli hanno all’interno della collezione della notissima sala verde delle “Gruene Gewoelbe”.

Fonte: AGI – ANSA.