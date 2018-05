LONDRA – Il suo fidanzato le stava preparando la cena mentre lei [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], Lucy White, 40 anni, dopo aver assunto un mix letale di cocaina e farmaci è andata in coma e poi è morta.

Ora la famiglia di Lucy ha deciso di condividere le sue strazianti foto in un letto d’ospedale attaccata a tubi e fili per mettere in guardia gli altri sui pericoli delle droghe e nella speranza che altri giovani capiscono il pericolo a cui vanno incontro.

“Sorrideva sempre – ha scritto la sorella – era terrorizzata di finire nei guai, non beveva nemmeno così tanto. Aiutava sempre tutti ed era semplicemente felice finché, ovviamente, non l’ha fatto”.