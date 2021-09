Due poliziotti inglesi si sono dimessi dopo che erano stati sorpresi a fare sesso nell’auto di servizio. I due sono stati scoperti tramite una cimice, posizionata in macchina dai superiori, che sospettavano che la coppia avesse una relazione.

Poliziotti sorpresi a fare sesso nell’auto di servizio durante il turno di lavoro

Molly Edwards e Richard Paton, in servizio nel Surrey Heath, hanno ignorato chiamate urgenti durante le ore di lavoro perché coinvolti nel rapporto sessuale. I fatti risalgono al 2019, ma il procedimento disciplinare si è concluso pochi giorni fa.

Secondo quanto ricostruito dai media britannici, i poliziotti, entrambi sposati con figli, in una sola giornata hanno ignorato due richieste radiofoniche urgenti: la prima, alle 4.17 del mattino, nella quale veniva loro ordinato di recarsi in un ospedale per occuparsi di due vittime di un’aggressione. La seconda, alle 4.51, nella quale veniva detto loro di intervenire in un negozio che aveva subito un furto. Tramite la cimice è emerso che i due stavano facendo sesso.

Agenti si dimettono prima della fine del processo

Gli agenti si sono dimessi dalla polizia prima della decisione della commissione disciplinare, per la quale sarebbero stati comunque entrambi licenziati per “una grave inosservanza del dovere, considerata oltraggiosa”.