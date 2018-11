DUNKERQUE – Una donna che minaccia di avere una bomba con sé si è barricata all’interno dell’ospedale di Dunkerque, nel nord della Francia. Secondo quanto scrivono l’agenzia Reuters e alcuni siti francesi (che riportano fonti di Polizia), la donna è entrata nel centro medico e si è chiusa al suo interno: ha minacciato di lanciare una bomba e di far esplodere l’edificio.

In men che non si dica, il perimetro dell’ospedale è completamente circondato dalle forze dell’ordine che, da un momento all’altro, potranno effettuare un blitz all’interno della struttura per cercare di evitare una possibile tragedia.

La cittadina della Normandia è diventata famosa per lo sbarco degli alleati in Normandia durante la seconda guerra mondiale. Su questo evento è stato anche girato un film, Dunkirk, che è uscito nelle sale abbastanza recentemente.