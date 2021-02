Edimburgo: lei gli stacca la lingua a morsi fingendo di baciarlo.

A Edimburgo, durante una lite fra uomo e donna lei finge di baciarlo mentre invece gli stacca un pezzo di lingua con un morso. La vittima l’ha sputato sul marciapiede ma è arrivato un gabbiano che l’ha raccolto ed è volato via.

James MacKenzie rimarrà mutilato per tutta la vita. Lo sceriffo di Edimburgo ha spiegato che fra lui e Bethaney Ryan, 27 anni non si conoscevano ma a un certo punto era scoppiata una lite. Sembra che l’uomo sia andato verso Ryan con il “pugno chiuso” in segno di minaccia.

Secondo il PM Susan Dickson (riferisce The Sun), la teppista avrebbe reagito “un po’ stranamente, spingendolo sul corpo e baciandolo. “Lo ha baciato sulle labbra e gli ha morso la lingua, staccandone un pezzo.

“McKenzie si è allontanato e lo ha sputato ma l’ha raccolto al volo un gabbiano”.

La vittima si è poi recata in ospedale ma il PM ha spiegato che non è stato possibile “intervenire chirurgicamente poiché mancava il pezzo di lingua” di 2 cm x 3 cm. Ryan, di Lochend, Edimburgo, si è dichiarata colpevole di aggressione che ha comportato gravi lesioni e una deformazione permanente.