Elena Baraldi è un’infermiera modenese di 30 anni che lavora al Croydon University Hospital di Londra. E’ lei la prima italiana vaccinata contro il Covid.

Elena Baraldi, per lei una dose del siero della Pfizer-BioNtech

Elena Baraldi ha ricevuto una dose del siero della Pfizer-BioNtech. Laureata nel 2014, si è trasferita a Londra sei anni fa. Mercoledì è stata vaccinata nella capitale britannica proprio per via del suo lavoro in prima linea contro il coronavirus.

Al Resto del Carlino ha rilasciato una intervista in cui ha detto: “Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito”.

Coronavirus a Londra, nell’ospedale di Elena i casi più gravi

Elena ha raccontato che nel pronto soccorso in cui lavora a Londra cura i casi covid più gravi: “Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi”. Proprio per questa vicinanza con i casi più gravi, l’infermiera ha avuto diritto alla vaccinazione.

“Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale non ho avuto dubbi e sono contenta di essermi vaccinata, sia per proteggere me stessa sia per non diventare un veicolo di contagio verso pazienti, amici e familiari”.

Elena Baraldi ha raccontato che non vede la sua famiglia dall’estate scorsa. A Natale “non credo che riuscirò a tornare a casa” racconta ancora. “La mia città mi manca molto, so che anche lì la situazione è drammatica e i miei colleghi stanno facendo l’impossibile”.

“Non avrei mai pensato di lasciare il mio Paese. Quando parlo con i miei colleghi italiani, di Modena, mi raccontano di come, malgrado stiano rischiando la vita, spesso non venga riconosciuta la loro professionalità e mi dispiace” (fonte: Today, il Resto del Carlino).