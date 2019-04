ROMA – L’attore comico Volodimir Zelenskij che da tre stagioni interpreta il ruolo del presidente (eletto a sorpresa) in una popolare serie Tv, ora si avvia a diventare anche nella realtà il nuovo leader dell’Ucraina.

Secondo i primi exit poll diffusi alla chiusura delle urne, Zelenskij, infatti, avrebbe raccolto tra il 72,7% e il 73,7% dei consensi. “A tutti i cittadini dei Paesi post-sovietici, dico: guardateci! Tutto è possibile!”, sono state le sue prime parole.

Petro Poroshenko, il presidente uscente, ha ammesso la sconfitta: “Lascio la presidenza del Paese dal prossimo mese. Così ha deciso la maggior parte degli ucraini e accetto questa decisione”.

Volodimir Zelenskij è noto in patria e non solo per aver già “fatto il presidente” nella serie TV “Servo del popolo”. Serie sbarcata di recente anche su “Netflix”. Nella serie Zelenskji interpreta un professore di storia eletto a sorpresa presidente dopo una sua invettiva contro la corruzione.