Il palco reale per il Giubileo di Platino di Elisabetta II (Ansa)

Elisabetta II, Giubileo di Platino. Ovazione per la regina Elisabetta, 96 anni, comparsa come previsto dal balcone di Buckingham Palace al termine della parata di Trooping the Colour.

Elisabetta II, Giubileo di Platino

Che in questo 2022 suggella le celebrazioni pubbliche del Giubileo di Platino in onore dei suoi sette decenni sul trono.

Traguardo mai raggiunto da nessuno nella storia plurisecolare della monarchia britannica. La sovrana, vestita d’azzurro, è uscita inizialmente da sola appoggiandosi a un bastone, come è solita fare da alcuni mesi, ma è parsa in buona forma.

Carlo, William e Anna a cavallo

Alla parata si accompagna come di consueto il suono delle marce militari, fra tamburi, trombe e cornamuse. La presiedeva sul campo a cavallo per la prima volta il delfino Carlo, con il suo primogenito William e la principessa Anna, secondogenita di Sua Maestà, a fargli ala pure in sella.

Poi i reali “in servizio attivo” si sono spostati sul balcone per affiancare la regina, dopo che sul pennone del palazzo lo stendardo reale aveva sostituito la bandiera dell’Union Jack a confermare la presenza della monarca.

Elisabetta in abito carta da zucchero di Angela Kelly

Il saluto alla folla festante è stato preceduto da un siparietto quando il principino Louis di Cambridge, 4 anni, terzo figlio di William e Kate, ha anticipato tutti facendo capolino per un momento per sventolare la mano.

La 96enne sovrana, in abito color carta da zucchero firmato da Angela Kelly, ha ricevuto il saluto con i ripetuti urrà di una folla traboccante assiepatasi alla fine della parata di Trooping di Colour di fronte a Buckingham Palace.

E lungo tutto il vialone del Mall per rendere omaggio ancora una volta alla sovrana più longeva della storia britannica. Che è tornata a farsi vedere per l’occasione più importante dopo mesi di semi-isolamento e di forfait a ripetizione.

Chi c’era sul balcone accanto alla Regina

Ha assistito con un’espressione soddisfatta e a tratti assorta al passaggio di elicotteri e jet, con al fianco i membri in servizio attivo della Royal Family.

Alternando fitti scambi di parole con l’eterno erede al trono Carlo, alla sua destra, a qualche battuta con la di lui consorte Camilla, ma anche con il piccolo Louis, 4 anni, terzogenito di William e Kate, vivace alla sua sinistra accanto a mamma, papà, al fratello maggiore George (protagonista di qualche smorfietta) e alla sorella Charlotte.

In quello che è stato un gran finale a naso in su nel cielo di Londra – un po’ rannuvolato dopo il sole della prima mattina – segnato dal sorvolo di formazioni di velivoli vari: dai gloriosi aerei storici della Seconda Guerra Mondiale.

Un’abbagliante Kate in total white Alexander McQueen

Nessuno può rubare la scena alla Regina. Spiccava però, sul palco reale, un’abbagliante Kate in total white. La duchessa di Cambridge indossava un tailleur firmato Alexander McQueen (tocco snob inarrivabile, l’aveva già sfoggiato nel 2021 in occasione del G7).

Il cappello, tuttavia, è il vero tocco di classe. Ampio ma minimal, bianco con inserti neri, un modello della modista irlandese Philip Treacy, la preferita a corte.