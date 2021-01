Elizabeth Prout, Papa Francesco ha dichiarato venerabile la “Madre Teresa di Manchester”

Papa Francesco ha dichiarato “venerabile” suor Elizabeth Prout, morta 155 anni fa, nota come la “Madre Teresa di Manchester della metà Ottocento”.

Un altro passo in avanti, commenta il Daily Mail, verso la canonizzazione per la suora che potrebbe diventare la seconda santa britannica dei tempi moderni.

Chi era Elizabeth Prout

La suora è ricordata come un’attivista che ha aperto numerose scuole per bambini poveri e case per donne indigenti nel nord-ovest industrializzato, ed è considerata all’avanguardia per aver insegnato alle donne le conoscenze per guadagnarsi da vivere, salvandole dalla prostituzione e dall’alcolismo.

Elizabeth Prout ha ormai superato la terza della quinta tappa del cammino per diventare santa e da questo momento le autorità ecclesiastiche inizieranno la ricerca delle prove di due miracoli legati al suo nome.

La storia di Elizabeth Prout

Suor Dominic Savio Hamer, biografa di Elisabetta e appartenente all’ordine delle suore Passioniste, le “Suore della Santa Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo” da lei fondato nel 1864, ha ricordato che era pratica, generosa e altruista.

Di religione anglicana, poco più che ventenne era diventata cattolica dopo aver ascoltato il predicatore Domenico Barberi, diventato poi suo direttore spirituale e accanto al quale è sepolta nella chiesa di St Anne a Sutton nello Staffordshire. All’età di 28 anni divenne suora e pochi anni dopo ricevette un incarico di insegnante in alcune delle zone più povere della Manchester industriale.

Era nota per gli sforzi instancabili nell’insegnare, ospitare, nutrire e assistere i bisognosi e ha aperto una catena di scuole e ostelli nelle zone più povere della zona. Prout aveva fondato l’ordine ma inizialmente era stata criticata per presunte idee rivoluzionarie, come ad esempio la richiesta alle suore di guadagnare il proprio stipendio per mantenersi e insegnare ad altre donne come fare lo stesso.

L’ordine fu scagionato da illeciti e approvato dal Vaticano nel 1863. Madre Elizabeth morì di tubercolosi a St Helens, nel Lancashire, nel 1864. La diocesi di Shrewsbury celebrerà quest’anno il bicentenario della nascita nella città natale con un pellegrinaggio in suo onore. Il reverendo Mark Davies, vescovo di Shrewsbury, ha detto:”Elizabeth ha visto la grande crisi umana e spirituale dell’epoca e ha risposto dedicando la sua vita con coraggiosa fede e perseveranza”. (Fonte: Daily Mail)