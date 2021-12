Elton John ai funerali di lady Diana per Candle in the Wind: ecco come la regina Elisabetta fu convinta

Non fu semplice convincere la regina Elisabetta II ad ammettere ai funerali dell’ex nuova Lady Diana l’esibizione pop di Elton John, amico della defunta. Ma alla fine il baronetto poté suonare al pianoforte e cantare la struggente Candle in the Wind nell’abbazia di Westminster il 6 settembre 1997.

I dettagli su come la sovrana venne convinta emergono dai documenti pubblicati dai National Archives di Londra.

Elton John ai funerali di Lady Diana: così la regina Elisabetta venne convinta

Nel caso della canzone pop eseguita nell’abbazia – sede delle incoronazioni dei sovrani d’Inghilterra e luogo di sepoltura per molti di loro, oltre a primi ministri, illustri poeti e artisti – fu lo stesso decano di Westminster a svolgere un ruolo cruciale di mediazione. Fu lui a rivolgersi direttamente a Buckingham Palace e a superare le resistenze iniziali.

Elton John ai funerali di Lady Diana: il ruolo del decano di Westminster

Secondo il reverendo Wesley Carr (scomparso nel 2017), invitare Elton John, grande amico della principessa, sarebbe stato un atto “creativo e generoso” nei confronti di milioni di persone che si sentivano “personalmente in lutto” per la morte di Lady Diana.

Il suo ruolo fu fondamentale anche perché l’edificio di culto anglicano non è soggetto all’autorità diocesana ma dipende direttamente dalla monarchia britannica.

Tuttavia i documenti indicano che era stato preparato anche un piano di riserva.

Funerali di Lady Diana, il piano B del decano di Westminster

La “seconda scelta”, come l’aveva definita Carr, era un assolo commovente suonato da un sassofonista.

In una nota indirizzata ad un alto ufficiale di corte il reverendo ammise che la presenza della pop star non sarebbe stata convenzionale, ma esortò la famiglia reale ad agire con “audacia”, per includere “qualcosa del mondo moderno rappresentato dalla principessa”.

Il decano spiegò infatti che si trattava di una “rara opportunità per l’abbazia di riunire “lo sfarzo, la storia e il senso comune” e i documenti indicano che Carr vedeva in Elton John una parte essenziale di quella combinazione.

La canzone Candle in the wind: l’originale e il riadattamento di Elton John

La canzone, anche conosciuta come ‘Goodbye England’s Rose’, è un riadattamento con testo scritto per l’occasione dal paroliere Bernie Taupin della ‘Candle in the Wind‘ del 1973 che il musicista inglese aveva pensato ispirandosi alla morte prematura di Marilyn Monroe.

Il brano del 1997 fu poi registrato e distribuito come singolo di beneficenza e raggiunse record di vendita nel mondo.

L’esibizione di Sir Elton John viene ricordata come uno dei momenti più memorabili del funerale, seguito da centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo mentre il centro di Londra era invaso da tre milioni di persone lì per le esequie e distese di mazzi di fiori lasciati dai sudditi ricoprivano gli ingressi di Buckingham Palace e Kensington Palace.