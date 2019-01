ROMA – Il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, è disperso da ieri sera, lunedì 21 gennaio, nei cieli sulla Manica. L’aereo con a bordo l’attaccante del Cardiff City era decollato dall’aeroporto francese di Nantes-Atlantique, in direzione di Cardiff. A bordo c’erano altre due persone.

L’aereo è scomparso dai radar nei pressi del faro di Casquets, intorno alle 21:30, riferisce la polizia di Guernesey. Da allora, si sono perse le tracce e le condizioni meteo complicano il lavoro dei soccorritori.

Le ricerche sono iniziate già nella notte, con l’utilizzo di elicotteri per il recupero, ma non c’è ancora nessuna traccia di Sala e delle due persone a bordo. Dodici gol in 19 partite di Ligue 1 nel 2018-19, Sala era stato appena acquistato dal Cardiff per 17 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League.

IN AGGIORNAMENTO