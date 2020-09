Emily Bendell, fondatrice e Ceo di Bluebella e sostenitrice di progetti artistici, avrebbe le carte in regola per entrare a far parte del famoso Garrick Club di Londra ma non può perché è donna.

Nel club, da 189 anni è permesso l’accesso ai soli uomini.

La Bendell ha incaricato i legali di ottenere un’ingiunzione che impedisca al Garrick Club di “continuare a esercitare la sua politica discriminatoria” e “illegale”.

Sostiene che il Club tratti le donne come “cittadini di seconda classe per il capriccio di un uomo” e le sue regole violino l’Equality Act 2010.

Nel club con 1.400 soci, fondato nel 1831 – in passato ne facevano parte Charles Dickens, H.G. Wells e J.M. Barrie – tra le regole c’è ancora quella secondo cui a nessuna donna è permesso di partecipare.