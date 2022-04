Epatite virale, picco anomalo di casi in Gran Bretagna. In Inghilterra e in Scozia sarebbe in atto una misteriosa ondata di casi di epatite nei bambini al di sotto dei dieci anni. Secondo Giampaolo Scacchi, a quanto riferisce il Mirror, in Inghilterra sono stati segnalati 60 casi e 11 in Scozia.

Il Manchester Evening News, scrive che alcuni segnali si rilevano dall’epidermide e dalla sclera dell’occhio.

Meera Chand, direttrice delle infezioni cliniche ed emergenti presso l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha affermato che “sono in corso indagini per capire un’ampia gamma di potenziali cause, compresi eventuali collegamenti a malattie infettive”.

Ha aggiunto:”Stiamo lavorando per sensibilizzare gli operatori sanitari in modo che eventuali casi di altri bambini colpiti dall’epatite possano essere identificati precocemente e siano effettuati i test appropriati.

Coinvolte diverse infezioni virali

“Ricordiamo inoltre ai genitori di essere consapevoli dei sintomi dell’ittero – inclusa la pelle con una sfumatura gialla che si vede più facilmente nel bianco degli occhi – e in caso di dubbio di contattare il medico di famiglia”.

Non è ancora chiaro quale sia la causa del picco di casi di epatite, ma si sospetta che possano essere coinvolte diverse infezioni virali.

In Scozia le autorità sanitarie hanno affermato che l’ondata dei casi è “insolita”, mentre Public Health Scotland ha affermato che al momento non c’è un chiaro collegamento tra i casi.

I 10 sintomi più comuni dell’epatite

1. Urina scura

2. Feci grigio chiaro

3. Pelle irritata, che prude

4. Ittero: colore giallo della sclera e della pelle

5. Dolori muscolari e articolari

6. Febbre alta

7. Malessere generale

8. Affaticamento

9. Perdita di appetito

10. Mal di stomaco