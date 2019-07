LONDRA – A 80 anni Margaret Abbotts non solo ha scoperto di avere una sorellastra ma di essere diventata ricca. L’anziana donna ha ricevuto una lettera che la informava dell’inattesa eredità di 300.000 sterline: ha pensato che fosse una truffa e l’ha quasi buttata via. Letto più attentamente il testo ha scoperto che si riferiva a una sorellastra più grande, Mary Major, di cui ignorava l’esistenza.

La lettera annunciava che Mary, vedova e senza figli, era morta due anni prima senza fare testamento. Il che significava che Margaret era la parente più prossima ed erede legittima del patrimonio della sorellastra.

Confusa ha chiamato il numero citato nella lettera e ha scoperto che avrebbe ereditato più di 300.000 sterline (circa 340.000 euro). “Non potevo crederci. Non avevo mai visto una cifra simile, non sapevo nemmeno come si scrivesse”, commenta Margaret che ha quattro figli. La lettera era stata inviata dalla Finders International, un’agenzia che va “a caccia di eredi” e di eredità perdute.

Secondo le cifre ufficiali, solo nello scorso anno nel Regno Unito quasi duemila persone sono morte senza lasciare testamento, un aumento del 16% rispetto al 2017. In questi casi, il denaro, proprietà o effetti personali vanno al parente più prossimo.

Accade, come nel caso di Margaret Abbotts che i familiari non sappiano dell’esistenza del defunto oppure abbiano perso i contatti e a quel punto intervengono le agenzia private che per trovare gli eredi impiegano mesi o anche anni. La consistente somma ereditata da Margaret le consentirà di liquidare il mutuo, andare in vacanza e regalare del denaro ai figli. “I soldi mi faranno comodo per il futuro ma vorrei aver incontrato mia sorella, dato che sono cresciuta da sola”. (Fonte Daily Mail)