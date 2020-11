E’ morta a 19 anni l’ereditiera del birrificio Guinness. Trovata sul fondo della piscina nella villa di famiglia, in seguito a un misterioso incidente.

Honor Uloth, figlia di Rupert Uloth e Louisa Jane Guinness, è morta a soli 19 anni lo scorso 31 luglio. La giovane era stata trovata svenuta sul fondo della piscina, durante un barbecue in famiglia ed era stata aperta un’indagine. Il medico legale ha giudicato la morte di Uloth un tragico incidente.

Secondo quanto è emerso dalle indagini la 19enne è stata trovata nella piscina dal fratello Rufus di 15 anni che si è tuffato per aiutarla.

Ricoverata in ospedale, i medici non sono stati in grado di salvarla, come riportato il Daily Mail. Aveva subito una frattura alla spalla, lesioni cerebrali e sei giorni dopo è deceduta. Cosa abbia causato la morte resta un mistero, la giovane non aveva assunto alcolici, e nessuna delle persone presenti ha notato cosa sia accaduto in quel momento.

Una teoria della polizia, ha precisato il coroner, era che Uloth si sia tuffata da una roccia usata come pedana e abbia sbattuto la testa. Un’altra teoria ipotizzava che si fosse tuffata in piscina e poi sbattuto la testa su una parte in rilievo. Il coroner ha concluso che si è trattato di un incidente.

L’attuale conte di Iveagh e la famiglia del birrificio Guinness hanno un patrimonio stimato intorno ai 906 milioni di sterline. (Fonte: Sun)