Eunice Spry costringeva Caleb Gilbert e gli altri suoi figli a mangiare i loro escrementi.

Costretti a mangiare le loro feci. E’ il terribile racconto di Caleb Gilbert, figlio adottivo di Eunice Spry, la “mamma più sadica della Gran Bretagna”, che per 17 anni ha inflitto ai tre fratelli del ragazzino, atroci e disgustose torture.

Per la prima volta, Gilbert ha rivelato la vita terribile che i fratelli erano costretti a subire nella casa delle torture. Ma lui, stranamente, era stato risparmiato.

Il giovane era stato adottato dalla “psicopatica” Eunice Spry, ora ha 76 anni, che ha inflitto abusi orribili e disgustosi ad alcuni dei suoi figli.

Una cosa tremenda

Eunice Spry costringeva Victoria, Alloma e Christopher a mangiare la propria cacca.

Metteva nella loro gola bastoni, attizzatoi caldi e coltelli. Una volta Victoria è stata costretta a sfregare il viso con la carta vetrata fino a farlo sanguinare.

La sadica madre adottiva li chiudeva nella stanza per settimane, li costringeva a mangiare il loro vomito e li colpiva con mazze da cricket e un machete.

Victoria era finalmente riuscita a scappare e a dare l’allarme, Spry è rimasta in carcere per 14 anni – ridotti a 12 in appello – ed è stata rilasciata nel 2014.

Purtroppo, nei primi giorni di ottobre, Victoria – che insieme ai fratelli ha subito abusi per 17 anni – si è suicidata all’età di 35 anni.

Caleb ha raccontato che quando assisteva ai pestaggi era convinto fossero “normali”. Solo anni dopo, attraverso l’autobiografia del fratello Christopher ha capito la gravità degli abusi.

Testimone di Geova

Ritiene che Spry, una testimone di Geova, lo abbia risparmiato perché era abbastanza giovane da poterlo “plasmare”.

A 13 anni quando Spry è stata arrestata, Caleb ha rivelato che la donna urlava “la mamma ti vuole bene”.

La madre adottiva non ha fatto frequentare la scuola a Caleb e poiché ha iniziato a 13 anni ha ancora difficoltà a leggere e scrivere.

Caleb, che vive a Gloucester, ha detto: “Non ho mai capito perché ad altri bambini fosse permesso di andare a scuola e a me no. Ma pensavo che fosse una cosa normale”.

L’ultima volta che ha visto Spry, dopo essere uscito dalla casa degli orrori e sporca in modo osceno, è stato in un contact center in seguito all’arresto ma, comprensibilmente, non ha alcun desiderio di incontrarla di nuovo.

“Più sta lontana da me, meglio è. È una persona fuori di testa, come un serial killer ma senza aver commesso degli omicidi”, ha detto Caleb.

“Non so ancora come fare un letto o legare i lacci delle scarpe. Non so scrivere e leggere molto bene, e la conoscenza della matematica è zero”.

Caleb ha spiegato di essere alcolista e ora sta cercando di uscire dalla dipendenza”.

Ha aggiunto:”Penso che a un certo punto avrei comunque iniziato a bere, ma quello che ha passato la mia famiglia deve avere qualcosa a che fare con la dipendenza”.

“La maggior parte delle persone non diventa alcolista a meno che non sia accaduto loro qualcosa di brutto”.