Europei, il paradosso tifosi inglesi: non possono andare a Roma ma in 60mila a Wembey sì FOTO ANSA

Sugli Europei di calcio c’è un paradosso che riguarda i tifosi inglesi: non possono andare a Roma per i quarti di finale ma possono andare in 60mila a Wembey per la finale. C’è infatti un dibattito in corso per le due semifinali e la finale di Euro 2020 si giocano tutte e tre a Londra, proprio a Wembley. Con i casi Covid in aumento in Gran Bretagna a causa della variante Delta, la scelta non è proprio delle migliori.

Europei e tifosi inglesi, qualcosa non torna

Sabato 3 luglio a Roma allo Stadio Olimpico c’è il quarto di finale, Inghilterra contro Ucraina. Tifosi inglesi però allo stadio forse non ci andranno mai a causa della quarantena per la variante Delta. Dovendo infatti fare 5 giorni di quarantena, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio. Biglietti acquistabili solo per i residenti nel nostro paese.

I tifosi inglesi che vengono da altri paesi dove non è stata predisposta la quarantena quando si arriva in Italia, potranno andare allo stadio. I controlli saranno rigidissimi a Fiumicino, a Ciampino e alla frontiera. Questo per via delle scappatoie utilizzando magari uno sbarco da qualche parte prima di arrivare a Roma.

Ma a Wembley ci sono 60mila posti disponibili

Quindi per sicurezza i tifosi inglesi non potranno andare allo stadio a Roma, però a Londra, in 60mila sì. E’ successo ieri in Inghilterra-Germania, succederà anche per semifinali e finale. Allora cosa fare? L’avvertimento indirizzato all’Uefa arriva da Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea: “Disputare a Wembley tre gare non è una decisione innocente e andrà presa con cognizione di causa. Il Regno Unito limita la circolazione dei cittadini verso l’Europa e poi apre lo stadio a sessantamila persone”.

Possibile spostare le sedi delle semifinali e della finale?

Una soluzione alla quale si sta pensando, sarebbe quella di far giocare le due semifinali a Roma e a Monaco di Baviera, lasciando a Londra solo la finale. Sarebbe una cosa non da poco, una partita invece di tre in un paese dove i contagi sono tornati ad aumentare. Ma la Uefa non sembra volerci sentire, era stato stabilito di giocare tutte e tre le partite a Londra e così deve essere. Ne sono proprio sicuri?