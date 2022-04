Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, grave incidente d’auto in Ungheria: ricoverati in ospedale (foto Ansa)

Eva Henger, la modella 49enne ex attrice per adulti e madre della (per la seconda volta) naufraga sull’Isola dei Famosi Mercedesz, sarebbe stata coinvolta in un grave incidente d’auto. La showgirl di origini ungheresi è rimasta vittima di un incidente mentre si trovava in compagnia del marito Massimiliano Caroletti. La notizia è stata fornita dall’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Eva Henger, grave incidente d’auto insieme al marito Massimiliano Caroletti

La 49enne e il marito avrebbero avuto un incidente automobilistico nella giornata di ieri, 28 aprile 2022. I due stavano viaggiando nei pressi di Kaposvar in Ungheria. L’incidente avrebbe causato la morte di una coppia di anziani. La Henger e il marito avrebbero riportato serie ferite.

Eva Henger e il marito trasportati in elicottero in ospedale

I due sarebbero stati trasportati con urgenza in ospedale in eliambulanza. la Henger, nella gioranta di oggi è stata opertata alla gamba e al braccio. Caroletti si sarebbe invece fratturato lo sterno. Non è ancora chiaro se, a bordo della macchina nella quale viaggiavano la Henger e il marito fosse presente anche Jennifer, la loro figlia 13enne. I due sono al momento sotto controllo e non sono in pericolo di vita.