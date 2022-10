Sesso in treno, nel vagone vuoto. O quasi, dal momento che qualcuno c’era a riprendere la scena esplicita. Fa discutere in Inghilterra il video ripreso dal passeggero di un treno a Wigan, nella contea di Greater Manchester, e caricato su Twitter.

Secondo quando riferito dal Daily Star, il filmato non lascia spazio all’immaginazione. I due protagonisti, di circa 20 anni, si sono lasciati travolgere dalla passione all’interno di una carrozza che con ogni probabilità immaginavano fosse deserta. I volti dei due ventenni, per lo meno, non sono riconoscibili.

Ma, precisa il tabloid, in Inghilterra è un reato a tutti gli effetti fare sesso in luoghi pubblici, ai sensi della legge sull’ordine pubblico del 1986. I due rischiano anche un’accusa per violazione delle leggi sulla decenza pubblica, in quanto il loro atto potrebbe causare “molestie, allarme o angoscia in altri”.

