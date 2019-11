Fantasmi in Gran Bretagna: la classifica delle case più infestate

ROMA – Esiste un paese al mondo più infestato dai fantasmi del Regno Unito? Ci sono tante abitazioni, monumenti che vantano inquietanti presenze ma la Spectrum Paranormal Investigations ha stilato una lista delle prime dieci: su tutte c’è Aston Hall, a Birmingham, nella sontuosa dimora in stile giacobino del XVII° sembra si aggiri ancora lo spirito di Mary Holte, tenuta prigioniera dal padre per 16 anni in una cella dopo aver tentato di scappare con un domestico e di Dick, un ragazzo delle pulizie, che accusato di furto si era impiccato.

Aston Hall, dalla Spectrum Paranormal Investigation è stata definita la casa più infestata del Regno Unito e ha collaborato con la National Lottery per stilare la lista di Halloween in occasione del 25° anniversario del sostegno ai siti del patrimonio.

Dean Williams, di Spectrum Paranormal Investigations, ha dichiarato:”Halloween è un momento in cui molte persone riescono a godere del fascino di storie di fantasmi ed esperienze paranormali nei siti storici del Paese”.

“Chiunque sia armato di una telecamera e di alcune apparecchiature audio per una notte può vivere l’esperienza di “investigatore di fantasmi”.

Ad Aston Hall, alcuni visitatori hanno riferito di aver visto un’ex governante che indossava il tipico abito verde, seduta su una sedia ma l’apparizione più inquietante è stata quella del “fantasma grigio” che sembra sia proprio quello di Mary Holte.

Al secondo posto della lista c’è Beckenham Place Park and Mansion a Lewisham, Londra: nel corso degli anni i visitatori hanno notato la presenza di precedenti inquilini, delle presenze tra cui soldati e scolari, sul lago è stato visto fluttuare un fantasma incappucciato.

In terza posizione c’è Castle Espie Wetland Centre nell’Irlanda del Nord, dove si aggirerebbe una ragazza dell’epoca vittoriana avvolta in uno scialle, vista mentre cammina tenendo un bambino per mano e nell’altra una lanterna con una luce tremolante. Il manager di Castle Espie, John McCullough, sostiene che si sente la donna “chiedere aiuto mentre vaga per i boschi, in cerca di riparo e calore. Tuttavia, se qualcuno si avvicina, scivola dietro un albero e scompare.”

Presenti nella lista anche monumenti famosi come la Torre di Londra, il Castello di Tamworth e il Maniero di Llancaiach Fawr.

A Beddington Park & Grange, a Croydon, sono stati segnalati i fantasmi di Sir Walter Raleigh e della Regina Elisabetta I mentre cavalcano passando dai cancelli di Carew Manor: lui con la testa sotto il braccio e la sovrana decapitata.

I dieci siti infestati sono stati scelti come parte di sei settimane di celebrazioni per evidenziare come i giocatori della Nation Lottery abbiano contribuito a preservare e valorizzare importanti siti storici in tutto il Regno Unito.

Dalla prima estrazione del 1994 a oggi, sono state raccolte più di 40 miliardi sterline utilizzate per buone cause, tra cui 8 miliardi per oltre 44.000 progetti a sostegno dei siti culturali. (Fonte: Daily Mail).