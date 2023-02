Una Ferrari abbandonata fra i rottami in un parcheggio in Bulgaria. Si diffonde la voce e un ragazzo italiano si reca sul posto per andarla a vedere. “Fa impressione vederla in mezzo alle altre macchine, mette quasi soggezione” racconta Nicolò Margoni, studente di legge a Bologna (lui è originario di Trento). Margoni ha letto la notizia dell’auto abbandonata sui social: dato che si trovava a Sofia insieme ad alcuni amici per un week end lungo ha deciso con gli amici di andare a cercarla dato che si definisce un grande appassionato di Formula 1.

Ferrari abbandonata in un parcheggio a Sofia in Bulgaria

Dopo aver scoperto la posizione esatta, Nicolò raggiunge il posto con l’auto a noleggio. “Si trova in periferia, a 15 minuti dal centro di Sofia. Purtroppo, quando siamo andati noi era domenica e il concessionario era chiuso, cancello sbarrato e filo spinato. Ma qualche foto volevo portala a casa lo stesso, del resto avevo scelto il periodo giusto per essere in Bulgaria. Era all’interno di un parcheggio e ricostruendo grazie alle foto di Google Street View ho capito che è lì almeno da agosto”. L’auto è abbandonata e ricoperta di neve ed è visibile cliccando qui.

E’ una replica della F 2005 guidaa da Michael Schumacher

Si tratta di una replica della F 2005, la monoposto con la quale Michael Schumacher ha corso la sua penultima stagione con il Cavallino prima dell‘incidente sugli sci che ha interrotto la sua carriera. A quanto pare un tempo era esposta all’interno di uno dei più grandi concessionari di Sofia, ora andrebbe risistemata. L’auto è abbandonata accanto ad auto che probabilmente devono essere rottamate.

Le auto con il logo Ferrari, anche se sono una replica, devono essere prodotte su licenza. In passato sono stati sequestrati modelli costruiti da amatori. Auto che non rispettavano le leggi sulla proprietà intellettuale. Le Rosse da F1 vanno a ruba fra i collezionisti. Le loro quotazioni hanno raggiunto decine di milioni, scrive il Corriere. E ad andare a ruba sono proprio quelle dell’era di Schumacher.