LONDRA – Il figlio di 18 anni è morto in un incidente d'auto a pochi metri da casa e il padre è venuto a saperlo nel peggiore dei modi. Preoccupato nel non vederlo tornare dopo un'uscita con gli amici, ha deciso di andare a cercarlo, ma poco lontano da casa si è imbattuto in un incidente d'auto. Hugh Dorey, padre 57enne di William, non poteva immaginare che in quell'auto aveva trovato la morte il suo ragazzo.

Il signor Dorey è stato presto raggiunto dalla moglie Gill, e ad entrambi è stato chiesto dalla polizia di andare in ospedale per aiutare a identificare il giovane defunto. Non appena I genitori hanno visto gli occhiali e il cellulare mostrati loro dagli agenti hanno capito il dramma: “Sapevamo che era la fine della nostra vita così come la conoscevamo”, hanno detto al Newcastle Chronicle Reports.

Joshua Cherukara, 20 anni, e Harry Cable, 18 anni, sono stati entrambi condannati per l’incidente. Entrambi hanno ammesso di aver causato la morte di William con guida pericolosa.