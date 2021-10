Filmare donne che fanno pipì non è reato: sentenza choc in Spagna (Ansa)

Filmare donne mentre fanno pipì in Spagna non è reato. Ha creato rabbia e indignazione in Spagna la decisione di un giudice spagnolo di archiviare una causa riguardante decine di donne che hanno scoperto di esser state filmate mentre si appartavano per andare in bagno nel corso di una festa popolare a San Cibrao, in Galizia.

L’episodio risale all’agosto 2019. Le vittime hanno raccontato di aver saputo solo successivamente di essere state riprese. Cioè filmate mentre si appartavano in un vicolo a causa dell’indisponibilità di sufficienti bagni pubblici. Filmate da diverse telecamere installate strategicamente e a loro insaputa.

Avevano infatti poi saputo che le immagini erano state diffuse su siti web porno. Secondo il magistrato responsabile del caso i fatti contestati non costituiscono reato bensì un illecito civile.

Un’opinione in contrasto con quella della procura, che invece crede che sia stata compiuta una violazione del diritto all’intimità delle donne filmate. Le vittime hanno annunciato un ricorso rispetto a questa decisione giudiziaria, già espressa in termini simili in prima istanza lo scorso marzo.

E che continueranno a “lottare” affinché quanto avvenuto, che considerano “un’umiliazione” nei loro confronti, non resti impunito.