BARCELLONA – Le autorità spagnole sono alla ricerca di Francesco Miranda, un cittadino italiano di 33 anni, scomparso a Barcellona. Di lui, scrive la Guardia Civil in un tweet nel quale pubblica una foto del giovane, non si hanno più notizie da domenica 23 settembre. “Se lo avete visto chiamateci”, è l’appello alla popolazione.

Nella descrizione fornita viene riportato che il giovane italiano è alto 1,80 e ha i capelli castani, gli occhi scuri, un fisico asciutto; vivendo in Spagna, comprende perfettamente il castigliano. Al momento della sua scomparsa, Francesco Miranda indossava un paio di jeans e una camicia nera. Le informazioni sono ancora poche, ma la sorella Roberta, raggiunta al telefono da Repubblica, esclude l’ipotesi dell’allontanamento volontario: “Non aveva alcun motivo per farlo”.

E su quanto accaduto la notte tra sabato e domenica, quella della scomparsa, la sorella sempre al quotidiano spiega: “So solo che sabato sera era uscito per andare a bere una birra o a mangiare e che lo hanno visto da solo. Poi di notte mi è arrivata la chiamata per avvisarmi che non si trovava più”. A pubblicare la notizia è stata anche La Vanguardia, il quotidiano di Barcellona. E ad aiutare nella ricerca, oltre alla polizia, c’è anche Sosdesapecidos, un’associazione spagnola che si occupa delle persone scomparse.