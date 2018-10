ROMA – Tredici persone sono morte nel sud della Francia a causa del maltempo che in questi giorni imperversa nella zona a nord di Carcassonne. Ed è anche allarme per la piena del fiume Aude che ha raggiunto i massimi dal 1891, quasi 7 metri.

Sei i feriti gravi e 1.000 le persone evacuate dalle loro abitazioni.

La zona inondata è quella della valle “media” del fiume Aude, che dà il nome alla regione, dove ormai si sfiorano i 7 metri di pioggia caduta durante la notte. In tutta la zona continua a piovere ma la crescita del livello del fiume sembra aver raggiunto il suo picco massimo.

Le autorità hanno spiegato che in una quindicina di comuni, nel nord dell’Aude, la situazione è “delicata”, mentre in altri sei “preoccupante”. In alcune zone il livello dell’acqua arriva al secondo piano dei palazzi.

Nella regione le scuole rimangono chiuse e la prefettura e i vigili del fuoco hanno chiesto ai residenti di non uscire di casa.