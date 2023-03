Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto questa mattina, 4 marzo, a Corps (Isère), in Francia, un autobus sul quale viaggiavano almeno 46 persone: quattro feriti sono gravi, tra cui due bambini, ha riferito la prefettura del dipartimento. A bordo del veicolo finito in un burrone, precipitato per una decina di metri, c’erano 6 adulti e 40 bambini delle scuole elementari. “Ci sono quattro persone in assoluta emergenza, tra cui due bambini”, ha precisato la prefettura. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente.

Autobus con bambini finisce fuori strada: almeno 14 feriti

Erano circa le 8 di questa mattina, sabato 4 marzo, quando un autobus che viaggiava sulla N85, la “route Napoléon”, è improvvisamente uscito di strada nei pressi di Corps, località situata al confine tra il dipartimento dell’Isère e quello delle Hautes-Alpes. Dopo essere uscito di carreggiata per motivi ancora ignoti, il mezzo è precipitato per una decina di metri in un burrone sottostante.

Secondo la prefettura dell’Isère, il bilancio provvisorio sarebbe di 14 feriti: 2 adulti in assoluta emergenza (l’autista e un accompagnatore) e 12 persone in relativa emergenza, tra cui 11 bambini. “Tutte le vittime sono state curate”, ha aggiunto la Prefettura in un comunicato.