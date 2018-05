ROMA – In Francia arrivano i primi autovelox gestiti da società private: le cosiddette auto-radar irriconoscibili dagli altri automobilisti hanno cominciato a multare da un paio di settimane in Normandia ma il sistema verrà esteso a tutto il territorio nella seconda metà del 2019.

Il controverso progetto viene duramente criticato dalle associazioni specializzate ma anche dal Front National che denuncia una “privatizzazione” senza reali effetti sulla sicurezza stradale. Per l’associazione ’40 millions d’automobilistes’ questa “privatizzazione degli autovelox” ha come unico obiettivo di rimpinguare le casse dello Stato.

Le autorità in effetti si aspettano una decuplicazione del numero delle multe. Le auto senza insegne possono infatti circolare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, lasciando libere le forze dell’ordine di concentrarsi su controlli specifici, come quelli sugli automobilisti che guidano ubriachi o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

La privatizzazione dei controlli ambulanti della velocità è stata accolta con favore da Julien Thibault, presidente dell’Association victimes et citoyens: “Questi radar fanno presumere il controllo diffuso – ha detto – e mettono in guardia i professionisti dell’eccesso di velocità equipaggiati con sistemi di rilevazione degli autovelox fissi”. Pierre Chasseray, portavoce dell’associazione “40 milioni di automobilisti” (fililare dell’Automobile Club de l’Ouest), denuncia che le multe diventeranno una sorta di “bancomat” e si interroga sulla liceità di affidare ai privati i sistemi per la sicurezza stradale, citando il caso di una società che a Parigi è sospettata di aver eseguito migliaia di controlli solo fittizi. (Mattia Eccheli, La Stampa)