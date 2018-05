PARIGI – Ha visto suo padre che stava male, disteso in terra in camera da letto, in stato di incoscienza, e ha chiamato i soccorsi, facendo il numero di emergenza al telefono e spiegando la situazione.

Così un bambino francese di 5 anni ha salvato la vita al proprio papà.

Il piccolo, di Orne, Glos-la-Ferriere, in Normandia, domenica sera era solo in casa con il padre, un uomo separato di 44 anni. Ad un certo punto l’uomo, diabetico, si è sentito male ed ha perso i sensi.

Il piccolo, però, non si è perso d’animo. Ha telefonato al 17 (il 112 francese) e ha spiegato la situazione agli operatori, che lo hanno tenuto al telefono per 40 minuti, facendosi dare tutte le informazioni utili per localizzare la casa e inviare soccorsi.

Non sapendo indicare l’indirizzo di casa, il bambino ha detto il nome del paesino aggiungendo: “Siamo alla terza casa”. I gendarmi, che hanno guidato l’operazione di salvataggio con i medici del pronto soccorso, hanno raccomandato al bambino di agitare le mani fuori dalla porta di casa quando avesse udito sirene e visto i fari delle ambulanze. Il padre è stato trovato in coma ma ancora vivo, il bambino è stato affidato alla madre.