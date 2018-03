PARIGI – La Francia stabilisce a 15 anni l’età minima del consenso sessuale. Ad annunciare la decisione è stata la segretaria di Stato all’Eguaglianza, Marle Schiappa.

Una decisione che arriva anche in seguito a una protesta per due casi di pedofilia che coinvolgono ragazzine di 11 anni, ha affermato Schiappa e aggiunto che “dopo le consultazioni cittadine nel quadro del Tour de France dell’Eguaglianza e le conclusioni del rapporto di esperti consegnato al primo ministro, il governo ha deciso di fissare l’età a 15 anni”.

La questione è stata portata alla ribalta in seguito a numerose critiche, anche da parte di legislatori, secondo cui le leggi francesi avevano consentito a due uomini di sfuggire alle accuse di stupro nei confronti di due minorenni.

L’attuale normativa francese vieta relazioni sessuali con minori di 15 anni ma non fa menzione dell’età minima per il consenso, per cui i PM che vogliono accusare uno stupratore devono dimostrare che il rapporto sessuale era forzato, scrive il Daily Mail.

A novembre, un trentenne è stato assolto dall’accusa di stupro di una ragazzina di 11 anni dopo che la corte aveva accertato che non era stata soggetta a “obbligo, minaccia, violenza o sorpresa”.

In un altro caso, che riguardava una ragazzina di 11 anni, un uomo di 28 anni era stato condannato per “oltraggio sessuale” invece che di stupro, una decisione che aveva scatenato la rabbia della famiglia.

Ma il mese scorso la corte ha invertito la rotta e affermato che l’uomo sarà accusato di stupro, e chiesto che il processo venisse trasferito in un tribunale superiore.

Da allora, legislatori e gruppi di tutela dell’infanzia hanno esortato il governo a stabilire un’età minima di consenso, come avviene in molti Paesi europei, indicando l’età dai 13 ai 15 anni.

In Italia l’età del consenso esiste già ed è stata fissata per legge a 14 anni ma può salire o scendere a seconda dei casi, anche per l’età del partner.

Il nuovo limite di età stabilito dalla Francia, è parte di una serie di leggi mirate a limitare la violenza sessuale e il sessismo, che saranno approvate dal governo nelle prossime settimane.