PARIGI – Dieci anni dopo aver mangiato un hamburger surgelato contaminato da escherichia coli è morto il piccolo Nolan, uno dei bambini francesi al centro dello scandalo che ha colpito il Paese transalpino nel 2011.

Il bimbo, di Breteuil dans l’Oise, si era ammalato dopo aver mangiato un hamburger comprato in un supermercato. All’epoca aveva 23 mesi. Da allora, per tutti questi anni, ha vissuto avendo bisogno di una assistenza continua. Domenica 15 settembre è deceduto dopo essere stato ricoverato in ospedale per una forte febbre, e poco dopo è mancato.

Nel 2011 18 persone si erano ammalate dopo aver consumato lo stesso lotto di carne contaminata dal batterio fecale escherichia coli, la cui intossicazione può provocare gastroenteriti anche emorragiche, dolori addominali, vomito e febbre, con rischi di complicanze renali e neurologiche. Tra loro anche diversi bambini.

Nel 2017 per questo scandalo è stato condannato a tre anni di prigione l’allora dirigente della società SEB-Cerf, fornitrice della carne contaminata. Il giudice ha stabilito anche un risarcimento di diversi milioni di euro alla famiglia di Nolan. Ad oggi, però, spiega l’avvocato della famiglia del bimbo a France Tv Info, i genitori del piccolo non hanno ricevuto nulla. (Fonte: France Tv Info)