ROMA – La polizia francese ha evacuato questa mattina, domenica 22 aprile, l’isolotto di Mont-Saint-Michel chiudendo tutti gli accessi al noto sito turistico a causa di una persona sospetta che minaccia di attaccare la polizia.

Secondo i quotidiani francesi l’uomo, che non sarebbe armato ma avrebbe con sé uno zaino, avrebbe manifestato comportamenti minacciosi, dicendo di voler colpire le forze dell’ordine. L’uomo sospetto avrebbe tra i 20 e i 30 anni ma non si troverebbe più nel sito turistico in Bretagna.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Tutte le case a Mont-Saint-Michel sono state setacciate. Il sito dovrebbe riaprire nel primo pomeriggio”: lo ha detto il prefetto della Manica, Jean-Marc Sabathé, precisando che “abbiamo la quasi certezza che il sospetto non si trova più qui”. “Tutte le case sono state setacciate, amplieremo le ricerche e visioneremo i nastri della videosorveglianza. Normalmente, dovrei autorizzare l’apertura del sito a inizio pomeriggio”.