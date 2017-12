CHAMROUSSE – Centinaia di sciatori sono bloccati sulla funivia di uno degli impianti sciistici più frequentati di Francia. Una vasta operazione di soccorso è stata approntata per evacuare un centinaio di sciatori bloccati in delle telecabine nella stazione di Chamrousse (Isère). Sono stati mobilitati i servizi delle piste della stazione, due elicotteri e la protezione civile. Secondo le prime notizie, si tratterebbe di un problema tecnico degli impianti.

L’interruzione è avvenuta intorno alle 15, e ha paralizzato tutte le funivie da dieci posti ciascuno, che operano tra la stazione e la Croce di Chamrousse, a circa 600 metri di altitudine.

L’operazione consiste nel depositare un soccorritore in elicottero sul tetto di ogni funivia, per far scendere gli sciatori a terra usando le corde, ha spiegato all’Afb il soccorritore David Gendre, CRS Alpes Grenoble. Il tempo è favorevole, ma per il momento non si conoscono il numero esatto di sciatori bloccati e la durata dell’intervento.