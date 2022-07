Francia, gli esperti: apocalisse di caldo in arrivo. Temperature tra 38° e 40° in gran parte del Paese

Francia, gli esperti: apocalisse di caldo in arrivo. Si sfioreranno i 40° in gran parte del Paese (foto Ansa)

Un’apocalisse di caldo. La Francia occidentale sta affrontando una apocalisse di caldo. E’ la stima degli esperti, secondo cui le temperature in queste ore dovrebbero raggiungere livelli record in 15 regioni del sud-ovest, già alle prese con violenti incendi.

Oggi in Francia potrebbe essere uno dei giorni più caldi mai registrati: le temperature massime saranno ovunque sopra i 30°, e tra i 38° ei 40° in gran parte del Paese. Il Météo France Institute prevede che “in alcune zone del sud-ovest ci sarà un’apocalisse di caldo” che potrebbe raggiungere i 44° in alcune zone, a cui seguirà una “notte cocente”.

Previsti 40 gradi a Parigi

La città di Parigi innalza il livello di allerta in vista della forte ondata di caldo prevista per oggi e domani. Nella capitale di Francia, la colonnina di mercurio dovrebbe toccare circa 40 gradi per i prossimi due giorni e le autorità hanno dichiarato il terzo livello d’allerta sui quattro previsti nella scala di vigilanza meteo.

Oltre all’attivazione di un’unità di crisi, diverse misure sono state annunciate dalle autorità locali, come l’apertura di sale refrigerate in libero accesso nelle circoscrizioni, rafforzamento degli aiuti ai senza fissa dimora, apertura di parchi e giardini anche la notte per permettere a parigini e turisti di trovare un po’ di fresco. Parigi è tra le città più densamente popolate al mondo, con poche aree di verde pubblico nel centro città. Secondo gli esperti, quella di oggi potrebbe essere una delle giornate più calde mai registrate nella storia di Francia.

Incendi in Gironda, bruciati 14mila ettari di vegetazione

I due giganteschi incendi che da sette giorni devastano la Gironda hanno bruciato 14.000 ettari di vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica, secondo l’ultimo rapporto delle autorità di lunedì, all’alba di “uno dei giorni più difficili” a causa del caldo record previsto. “La serata è stata difficile, ma nel complesso abbiamo retto” ha dichiarato alla stampa il tenente colonnello Arnaud Mendousse del servizio dipartimentale antincendio e di soccorso della Gironda. Circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon, su un perimetro di 9 km per 8 km.

In questo settore, la situazione è rapidamente peggiorata quando l’incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera. Sui social network, gli internauti hanno pubblicato foto e video, ripresi dal mare, di questa enorme fiammata alta diverse decine di metri, che divora le spiagge della Laguna e della Salie, a pochi chilometri a sud della Dune du Pilat. Da lunedì mattina, “la navigazione è vietata anche nella parte occidentale del lago di Cazaux-Sanguinet”, spiega la prefettura. Nel secondo incendio a Landiras, nell’entroterra, le fiamme hanno bruciato 9.800 ettari, ovvero un perimetro di 14 per 9 km, hanno aggiunto i vigili del fuoco. Non sono stati segnalati feriti o distruzione di edifici. Non ci sono state nuove evacuazioni, ha dichiarato l’SDIS 33, che ha dovuto gestire anche “400 interventi nel dipartimento”, tra cui “più di 20 incendi di vegetazione”.