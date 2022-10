Blitz dice

Povero Putin, sfortunato Putin, gli ha, per così dire, detto male. Lui non voleva ma, costretto a volere, alla fine voleva solo un paio di settimane. Una per entrare in Ucraina, sì va bene, con i carri armati e i paracadutisti, ma era solo per sbrigarsi. Solo una settimana per entrare e un’altra per uscire. […]