Francia, incendio in impianto sciistico a Courchevel: due morti

ROMA – Almeno due persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in un vasto incendio divampato questa mattina, domenica 20 gennaio, in un impianto sciistico a Courchevel, in Francia. Sul posto sono intervenuti settanta vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme, sviluppatesi in un edificio a tre piani che ospitava lavoratori stagionali. Tra i feriti, quattro versano in gravi condizioni. Altre 60 persone sono state evacuate.

Si indaga per scoprire le cause del rogo. Le informazioni sono ancora frammentarie. E non è chiaro cosa abbia scatenato l’incendio. I video pubblicati sui social mostrano i pompieri soccorrere le persone intrappolate dalle fiamme. In uno dei filmati si vede anche una persona che si butta da una finestra per sfuggire all’incendio.