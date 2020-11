Francia, lockdown prolungato per altri 15 giorni. Negozi non essenziali resteranno chiusi (foto Ansa)

Francia, lockdown prolungato per altri 15 giorni. Le parole del premier Castex: “Abbiamo deciso di mantenere invariate, almeno per i prossimi 15 giorni, le regole del lockdown”.

Francia, lockdown prolungato per altri 15 giorni. Questo è quanto annunciato dal premier francese, Jean Castex:

“Abbiamo deciso di mantenere invariate, almeno per i prossimi 15 giorni, le regole del lockdown”.

I negozi cosiddetti ‘non essenziali’ resteranno dunque chiusi.

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi 12 novembre. Torna a salire la curva epidemia in Italia, dopo il rallentamento di ieri. Sono 37.978 i nuovi casi, contro i 32.961 di 24 ore fa. Un aumento solo parzialmente compensato dai tamponi in più (oggi 234.672, 9mila più di ieri), tanto che la percentuale positivi/tamponi sale dal 14,6% al 16,1%. Negativo anche il dato dei decessi, in ulteriore crescita rispetto ai 623 di ieri: oggi sono 636, per un totale di 43.589.

Rallentano invece i ricoveri: le terapie intensive salgono di 89 unità (ieri di 110), e sono ora 3.170, mentre i ricoveri ordinari sono 429 in più (ieri 811), per un totale di 29.873.

Impennata del numero dei guariti, 15.645 (ieri 9.090), che salgono a 387.758 in tutto. Il numero degli attualmente positivi incrementa di 21.696 unità (ieri 23.248): i malati attivi sono ora 635.054. Di questi, sono in isolamento domiciliare 602.011 pazienti.

Coronavirus bollettino 12 novembre, i dati delle Regioni

La regione con più casi si conferma la Lombardia (+9.291), seguita da Piemonte (+4.787), Campania (4.065), Veneto (3.564) e Lazio (2.686). Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia sale così a 1.066.401. (fonte AGI)