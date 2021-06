Francia, mascherina all’aperto non più obbligatoria da oggi. In Francia cade da oggi l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, mentre dalla fine di giugno anche il coprifuoco non sarà più operativo. Ad applicare il coprifuoco restavano solo la Grecia e l’Italia.

La mascherina andrà comunque portata con sé: resta l’obbligo in presenza di assembramenti (metro, fermate bus con persone in attesa, etc…) e ovviamente quando si passa negli spazi chiusi, pubblici e privati.

Per quanto riguarda il coprifuoco se ne era avuto un anticipo in occasione del torneo di tennis del Roland Garros a Parigi e con l’indicazione di maggiore tolleranza per la partita della nazionale agli Europei.

Il quotidiano Le Monde fa giustamente notare anche la concomitanza dell’anticipo della fine del coprifuoco (di 10 giorni) delle elezioni regionali fra quattro giorni. In Italia, il primo a chiederela fine dell’obbligo di mascherina all’aperto è Matteo Salvini. “Chiederò a Draghi la stessa misura”, si è affrettato a dichiarare.

Giù la mascherina, l’annuncio del premier Castex

“L’obbligo di indossare le mascherine all’esterno non sarà più obbligatorio, salvo alcune circostanze, quando ci si raggruppa”. L’annuncio del premier francese, Jean Castex, al termine del Consiglio dei ministri, Lo stop all’obbligo sarà operativo subito, e cioè da oggi 17 giugno.

“Tenuto conto dei risultati – ha spiegato il premier – è normale fare aggiustamenti alle nostre misure e ad alcuni elementi del calendario, pur mantenendo un alto livello di vigilanza nelle prossime settimane e nel caso di evoluzione contraria”.

Jean Castex ha anche annunciato la fine del coprifuoco in Francia, anticipata di dieci giorni, dalla fine di giugno a domenica 20. “La situazione sta migliorando. E sta migliorando più rapidamente di quanto sperassimo”.