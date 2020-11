Francia, niente più mascherina per le mamme in sala parto (foto ANSA)

In Francia, le mamme non saranno più costrette a indossare la mascherina in sala parto. E’ quanto ha deciso il governo.

In Francia, il governo, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe pronto a rendere ufficiale la notizia che le mamme non avranno l’obbligo di indossare la mascherina in sala parto.

In un progetto di comunicato stampa del 2 novembre, ottenuto da Real Press, il ministro per le Pari Opportunità francese, Elisabeth Moreno, e il segretario di Stato per l’infanzia e le famiglie Adrien Taquet hanno affermato che “alle future mamme non può essere imposto l’uso delle mascherine”.

Sebbene si tratti ancora di una bozza del documento, sembra indicare che il governo francese stia per schierarsi con i gruppi di attivisti e le future mamme che sulla questione hanno chiesto una posizione chiara.

A settembre, il Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) ha affermato che durante il parto le donne dovrebbero indossare le mascherine.

Ma gli attivisti, per protestare, hanno raccontato i media le storie drammatiche delle mamme con difficoltà respiratorie durante il travaglio.

Una donna ha affermato che durante il parto cesareo la mascherina è stata sostituita con la maschera di ossigeno poiché la pressione sanguigna era drasticamente diminuita.

(Fonte. Daily Mail)