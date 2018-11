PARIGI – Ha nascosto per tutti e 9 i mesi la gravidanza indesiderata e, dopo aver partorito, ha cresciuto e nascosto la figlia per 2 anni nel bagagliaio della sua macchina. Fortunatamente la piccola è stata trovata da un meccanico che stava riparando l’auto, il quale ha subito chiamato i soccorsi.

I fatti, che risalgono al 2013, sono avvenuti nella regione di Dordogne, in Francia. La donna ora, come scrivono i media locali, è sotto processo con l’accusa di maltrattamenti su minore e rischia fino a 20 anni di carcere.

Di origini portoghesi ma con nazionalità francese, 50 anni, già madre di tre figli, la donna ha nascosto per mesi il pancione senza destare il sospetto di marito e figli, perché la bambina era il frutto di una relazione clandestina.

Non potendo crescere in casa la bambina, ha deciso di chiuderla nel bagagliaio della macchina, dove la piccola ha trascorso i suoi primi 2 anni di vita.

Una sorte terribile, che poteva essere anche peggiore se l’auto non si fosse guastata, e la donna non fosse stata costretta a portarla a riparare. In officina si sarebbe raccomandata di non aprire il bagagliaio, perché, a detta sua, pieno di cose che non aveva voglia di togliere.

I meccanici non si sono insospettiti, ma mentre lavoravano hanno sentito dei rumori venire dal bagagliaio e, temendo ci fosse un animale, lo hanno aperto. “Sono saltato indietro tanto era forte l’odore”, ha dichiarato uno di loro che ha chiamato subito i soccorsi.