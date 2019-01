PARIGI – “Tutto quello che succede qui è politica e accadono cose mai viste”: queste le parole di Eric Drouet, leader dei gilet gialli arrestato la sera del 2 gennaio a Parigi vicino agli Champs-Elysees e rilasciato nel pomeriggio del 3 gennaio. Il fermo del leader, uno dei personaggi dall’inizio più in vista della protesta, ha suscitato un’ondata di indignazione fra i manifestanti a due giorni dall’ottavo appuntamento in piazza.

Drouet ha aggiunto che “il modo con cui si procede è politica. Neppure i poliziotti sono abituati a vedere quello che succede in questa situazione, interrogatori alla presenza di ufficiali, che fanno loro stessi le domande…cose mai viste”. Drouet, camionista di Melun (banlieue di Parigi) era stato fermato ieri sera per manifestazione non autorizzata mentre si stava dirigendo sugli Champs-Elysees dopo aver dato appuntamento ad altri dimostranti per un’azione dimostrativa.

Alla vigilia dell’ottavo appuntamento in piazza, sabato, crescono le proteste contro il pugno duro del governo.

Dall’estrema destra, Marine Le Pen denuncia la “violazione sistematica dei diritti politici” e il volto “terribilmente inquietante di Emmanuel Macron”. All’opposto, la gauche radicale della France Insoumise, attraverso un tweet di Jean-Luc Melenchon, grida all'”abuso di potere” da parte di “una polizia politica”.