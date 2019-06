ROMA – Il primo amore non si scorda mai: nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, K. T. Robbins un giovane soldato americano di 23 anni si era innamorato perdutamente di Jeannine Ganaye, una 18enne francese, mentre era di stanza a Briey, cittadina dove viveva la ragazza.

Probabilmente entrambi pensarono che non si sarebbero mai più rivisti e invece dopo 75 anni, Robbins oggi 97enne e Jeannine, 92, si sono riabbracciati con la stessa emozione di un tempo proprio nei giorni dell’anniversario dallo sbarco in Normandia. A fare da Cupido è stato il canale tv France 2 che aveva contattato il veterano americano per girare un documentario dedicato ai militari che avevano combattuto in Normandia. Robbins ha ricordato la storia d’amore con Jeannine di cui aveva sempre conservato una foto in bianco e nero.

France 2 ha rintracciato Jeannine, ospite in una casa di riposo a Montigny-lès-Metz, nel dipartimento della Mosella e la coppia ha potuto finalmente incontrarsi di nuovo. Nel 1944, il giovane soldato cercava qualcuno che gli lavasse i vestiti e la madre di Jeannine accettò di aiutarlo. Si innamorarono ma la storia durò solo due mesi: Robbins fu chiamato al fronte, durante la notte salì sul camion e disse alla giovane in lacrime:”forse tornerò a prenderti” ma non era mai accaduto.

Quando nel 1945 la guerra finì, Jeannine iniziò a studiare inglese nella speranza che un giorno il soldato sarebbe tornato. Robbins tornò in America, si sposò con Lillian mentre Jeannine convolò a nozze con un soldato francese da cui ha avuto cinque figli. Dopo il commovente incontro, la coppia ha promesso di rivedersi. “Jeannine, ti amo”, ha detto Robbins e dopo un bacio sulle labbra, il primo a distanza di 75 anni, entrambi avevano gli occhi pieni di lacrime. Fonte: Daily Mail.