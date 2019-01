ROMA – Il deputato di estrema destra Frank Magnitz è stato spinto ma non bastonato. Questa la nuova ricostruzione dopo l’analisi delle riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il deputato di Afd dimesso ieri, mercoledì 9 gennaio, continua a non ricordare ma ammette: “Forse è stata una rapina”. All’inizio invece si era parlato di un’aggressione politica.

Dopo aver analizzato le riprese dalle telecamere di sorveglianza, “presumiamo che le ferite siano da attribuire alla caduta” ha detto oggi alla Dpa il portavoce della Procura Frank Passade. In base alle immagini, tre uomini lo hanno spinto da dietro e per effetto della spinta Magnitz è caduto di faccia.La Procura ha escluso la possibilità che Magnitz sia stato colpito con un oggetto contundente. Come aveva scritto AfD pubblicando sui social la foto di Magnitz ricoverato in ospedale con un taglio profondo sulla fronte e il volto pieno di sangue. “E’ stato colpito con una mazza di legno – si leggeva sulla note di AfD – fino a che non ha perso i sensi e poi lo hanno preso a calci mentre era a terra”.