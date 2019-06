ROMA – Frankie Shopland, tre anni, è nato con un solo polmone, un rene e il cuore a destra: la sua malformazione è stata scoperta dai medici durante la gravidanza della mamma e avevano parlato chiaramente delle esili probabilità di sopravvivenza.

Amie Grant e il compagno Kerry Shopland, entrambi 26enni che vivono a sud di Londra, avevano comunque rifiutato di interrompere la gravidanza. Frankie è nato prematuro, ha avuto problemi di salute, ha subito due interventi chirurgici tra cui uno al torace. In ospedale ha trascorso ottocento giorni, non può mangiare né bere perché per respirare ha bisogno del ventilatore meccanico. Nel Regno Unito, la malformazione del piccolo è unica, non ci sono casi precedenti, e non può ricevere organi di donatori ma nonostante tutto i genitori sono ottimisti e sperano di trovare altri bambini nella stessa situazione.

Quando i medici hanno chiesto se volessero interrompere la gravidanza hanno risposto:”No. Se il suo cuore funzionava bene e non c’era nessun altro problema, gli diamo una possibilità. Sapevamo solo che ce l’avrebbe fatta. Sapevamo che sarebbe stato un bambino speciale e lo è”, dice la mamma che aggiunge:”Teoricamente è un essere umano a metà ma per noi è tutto”. Frankie è come qualsiasi altro bambino della sua età, a cui piace Peppa Pig, stare all’aria aperta, andare al parco, arrampicarsi, ballare e fare le bolle di sapone.

Fonte: Daily Mail